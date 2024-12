Tanja Žagar v ŠOKkastu: Takrat sem se sesula ... (VIDEO)

Pogovor sva začeli z mislijo, da vprašanje »Kako si?« nosi posebno težo. Poudarila je, da se ljudje včasih bojijo vprašati, kako se počutiš po takšni zgodbi, vendar je za njo to vprašanje vedno dobrodošlo. Odpira namreč vrata do mnogih drugih vprašanj in pogovorov. Tanja je izrazila hvaležnost za vsak trenutek in dejala, da je kljub bolezni še vedno optimistična in vesela, saj se stvari lepo odvijajo.

Družina ji pomeni vse. Foto: Marko Feist FOTO: Marko Feist

Poudarila je, da je hvaležnost postala še bolj pomemben del njenega življenja. Delila je svojo osebno zgodbo o bolezni in kako se je soočila z njo. Ko je izvedela za diagnozo, je najprej pomislila na svojo družino, še posebej na otroke. S partnerjem Mikijem sta se odločila, da bosta to preizkušnjo premagala skupaj. »Tudi če bo potrebna odstranitev, bo pa potrebna odstranitev. Ti si zame lepa, kot bodo lasje šli dol, ti si zame najlepša,« ji je rekel Miki, kar ji je dalo dodatno moč. Tanja je poudarila, da je bila podpora doma ključna za njeno okrevanje.

Zdravi otroci so zadetek na loteriji

V zadnjem letu so ljudje z njo delili številne zgodbe, ki so jo presunile in ji dale vedeti, kako pomembna je močna opora družine. »Mama, ki ima otroka na vozičku pa nikoli ne reče, da ne zmore. Če imamo zdrave otroke, imamo vse na svetu, smo že zadeli na loteriji,« je povedala o tem, kako moramo biti hvaležni za zdrave otroke, saj vsi nimajo te sreče.

Z nami pa je delila tudi najbolj grozljiv trenutek njenega življenja, ki jo je zelo zaznamoval. Njena mala Marina je namreč doživela vročinski krč in nehala je dihati. Z grozo v očeh nam je opisala ta trenutek: »Jaz sem se sesula. Takrat sem bila s telefonom na pultu in sem se zverinsko drla v telefon,« nam je razkrila. Malčica je z Mikijevo pomočjo zadihala in vse skupaj se je srečno izšlo.

Vrnitev lisičk ni nemogoča

Tanja je obujala spomine na čas, ko je bila članica skupine Foxy Teens. Poudarila je, kako so bili časi drugačni, polni evforije in kako so bili nastopi na šolah in drugih dogodkih nepozabni. Tudi po koncu skupine je ohranila tesne vezi s članicami in jih še vedno dojema kot svoje sestrice. S solzami v očeh se je spomnila nedavno preminule Maje Mauko, ki je bila nepogrešljiva članica lisičk. »Naša Majčika se je poslovila in nas zdaj čuva, je naš angelček,« je dejala. Dekleta so celo kovala načrte, da se vrnejo za 30. obletnico, ki bo čez dve leti in da skupaj stopijo na oder.

Kljub težkim preizkušnjam, bi preteklo leto ponovila. FOTO: Marko Feist

Leto, ki bi ga z veseljem ponovila

»To je bilo zelo lepo leto. Kot družina smo se imeli zelo leto. Karlo je šel v prvi razred, Marina je začela čebljati,« opiše preteklo leto in doda, da bi ga kljub težkim trenutkom z veseljem ponovila. Tudi na odrih je doživela veliko lepih trenutkov in temu je dejala kar glasbena terapija. V zaključku pogovora je Tanja izrazila hvaležnost za podporo, ki jo je prejela od družine, prijateljev in oboževalcev. Njena zgodba je navdih mnogim, saj kaže, kako pomembna sta pozitivna miselnost in podpora bližnjih pri premagovanju življenjskih preizkušenj.

