Tanja Ribič je bila priča pravi drami na cesti: številni so goreli (VIDEO)

Pred dnevi smo poročali o nesreči na štajerski avtocesti, v kateri je zgorelo sedem avtomobilov, poškodovani pa sta bili še dve drugi vozili in tovorno vozilo. Nesrečo je lahko od blizu videla tudi Tanja Ribič, saj se je takrat peljala mimo. Pretresljivo dogajanje je posnela in objavila na svojem facebook profilu. Zdi se, da je bil z njo v avtomobilu tudi njen mož Branko Đurić.

V komentarju, ki ga je dodala k videu, se je obregnila ob električne avtomobile. »Tole me je doletelo zadnjič na Štajerki. Goreči avtomobili na šleperju! Zelo dramatično! Vžgal naj bi se pa električni. Hmmm, pa tako so krasni in ekološki.. ! Ampak to noč so prehiteli prdeče krave v odtisu,« je zapisala.

K sreči se je zanjo in za njenega moža vse dobro razpletlo, saj sta se brez težav lahko odpeljala mimo gorečih vozil. Peljala sta se namreč po drugem pasu.

Da je zagorelo električno vozilo, je potrdila tudi uprava za zaščito in reševanje. Neljubi dogodek se je zgodil v četrtek ob 18.02 na avtocesti med uvozom Celje center in izvozom Celje zahod v smeri proti Ljubljani.