V požaru na štajerski avtocesti zgorelo sedem avtomobilov

V četrtek ob 18.02 je na avtocesti med uvozom Celje - center in izvozom Celje - zahod v smeri proti Ljubljani, občina Celje, na priklopniku tovornega vozila zagorelo električno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGE Celje, PGD Ostrožno in Ljubečna so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, nudili pomoč delavcem Darsa in požarno varovali kraj dogodka pri sanaciji in odstranitvi vozil z vozišča.

V požaru je bilo v celoti uničenih sedem osebnih vozil ter poškodovani dve vozili in tovorno vozilo. Zaradi dogodka je bila popolna zapora avtoceste na omenjenem odseku v smeri proti Ljubljani in omejen promet v nasprotni smeri.