Tanja Fajon jih je na dopustu ujela v objektiv (FOTO)

Predsednica SD in evropska poslankaje svojim poslancem, ki so odšli na parlamentarne počitnice, te bodo trajale vse do 31. avgusta, zaželela, »da vroče dni preživijo čim bolj mirno, prijetno, predvsem pa zdravo«, je zapisala in dodala, da je to tudi »čas za razmislek in oddih«.Kje se bo sama potepala, ni razkrila, a za zdaj kaže, da bodo njene počitnice aktivne – tako doma kot v tujini. Prve dni počitnic je preživela na Jadranskem morju, saj je ljubiteljica potapljanja. S polno potapljaško opremo se je spustila v globino morja in s fotoaparatom v objektiv ujela nekaj morskega življa – jastoga, spužve, ribe ... »Lepo, mirno, spodaj malo hladno. Moj vikend mini foto ulov,« je zapisala ob objavljenih fotografijah na instagramu.Fajonova je velika ljubiteljica športa – kolesarstva, tenisa, pohodništva, teka ... Na aktivnem dopustu si bo zagotovo lahko zbistrila glavo pred pestrim političnim dogajanjem jeseni.