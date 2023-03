Tako velikega sina imata Petra Krčmar in Uroš Slak (FOTO)

Televizijska voditelja na komercialni televiziji Petra Kerčmar in Uroš Slak sta si leta 2007 ustvarila družino, ko se jima je rodil sin Aljaž Slak. Ta zdaj obiskuje drugi letnik srednje šole, a kot kaže, se občasno udeleži tudi kakšne prireditve z mamo. Sinoči jo je namreč spremljal na prireditvi Slovenka leta, na instagramu, kjer je objavil njuno skupno fotografijo, pa ji je pripel značko »najboljša mama«.

Aljaž Slak in Petra Kerčmar. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Na videz je Aljaž izjemno podoben očetu mnogi ugotavljajo, Petra in Uroš pa se po razhodu, čeprav je od tega minilo že nekaj let, še vedno dobro razumeta. »Ker sva oba odgovorna starša, gre in se dobro razumemo. Aljaž z Urošem uživa na kmetiji v Dobrniču, vsak ponedeljek komaj čaka, da bo petek. Ampak se v nedeljo, kot pravi, vedno rad vrne k mami,« je pred časom za Vestnik razkrila Kerčmarjeva.