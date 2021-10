Tako so se poslovili od legendarnega pevca Slapov (FOTO)

Minuli petek je slovensko glasbeno pretresla vest, da je za za posledicami hude bolezni umrl pevec skupine Slapovi , Jože Skubic.

Jože Skubic z Udja pri Grosupljem je bil pevec in vodja legendarnega ansambla Slapovi, ki je prenehal delovati prav na svojo 15. obletnico, leta 2007. Od takrat se ni veliko pojavljal v javnosti, čeprav so si mnogi želeli, da bi s svojim vokalom v glasbeno zakladnico dodal še kakšno skladbo. Se je pa tu in tam kot gost še udeležil kakšnega koncerta.

In danes so pokojnega glasbenika ob 15. uri, v Svetem Juriju (župnija Šent Jurij) pri Grosupljem, pospremili na zadnjo pot.

Ogromna množica žalujočih se je Št. Juriju pri Grosupljem še zadnjič poklonila legendarnemu pevcu. FOTO: B, P.

Ogromna množica žalujočih se je tako še zadnjič poklonila legendarnemu pevcu.