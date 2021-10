Po hudi bolezni se je poslovil pevec legendarnih Slapov

»Hvala ti za vse, vse, vse. Vedi, da mi pomeniš največ na tem svetu, in obljubim ti, da boš ponosen na mene. Počivaj v miru, ati!«

Jože Skubic in Krimski lisjaki Foto: Facebook

Tako je včeraj zjutraj, ko je vse, predvsem številne glasbenike, pretresla novica, da se je v 55. letu starosti po hudi bolezni poslovil Jože Skubic, na svoj facebook profil zapisal njegov sin Jan. Tudi on je glasbenik, član Ansambla Nalet, ki je po očetu očitno podedoval glasbene gene.

Spomladi zadnjič nastopil

Jože Skubic z Udja pri Grosupljem je bil pevec in vodja legendarnega ansambla Slapovi, ki je prenehal delovati prav na svojo 15. obletnico, leta 2007. Od takrat se Jože ni veliko pojavljal v javnosti, čeprav so si mnogi želeli, da bi s svojim vokalom v glasbeno zakladnico dodal še kakšno skladbo. Se je pa tu in tam kot gost še udeležil kakšnega koncerta.

Nazadnje ga je Blaž Švab letos spomladi nagovoril, da je v glasbeno-razvedrilni oddaji V petek zvečer na Televiziji Slovenija skupaj z Erosi in Orkestrom Mandoline ter ob spremljavi hišnega benda Diamanti zapel legendarno Ne reci nikdar, zimzeleno uspešnico Slapov, ki jo radi poustvarjajo tudi številni drugi ansambli in skupine.

»Nikoli nisem rekel, da bom povsem prenehal peti, res pa nisem čutil potrebe, da bi se pojavljal v javnosti. Zdaj, ko sem tu, pa sem videl, da se lahko človek v nekaj minutah vživi v nastop, in tudi po toliko letih hitro 'padeš noter'. Je pa seveda drugače,« je pred nastopom v oddaji marca letos dejal Skubic, ki bi 2. februarja prihodnje leto dopolnil 55 let.

Jože je imel zame osebno enega najboljših vokalov, kot vodja Slapov pa je po mojem mnenju naredil ogromno za priljubljenost narodno-zabavne glasbe med mladimi.

Poročen je bil z Marjetko, sicer eno od treh hčera prav tako znanega, priljubljenega in tudi že preminulega harmonikarja Franca Flereta, še ena njegova hči Irena pa se je poročila s Tomažem Svetlinom, enim od treh bratov Svetlin, znanih pod imenom Ansambel Svetlin. Jožetu in Marjetki se je v zakonu, poleg že omenjenega sina Jana, rodila tudi hči Rina. Jože je bil sicer po poklicu pravnik, vsa leta zaposlen na Slovenskih železnicah.

Pesmi tako rekoč ponarodele

Širši javnosti pa je bil, kot rečeno, najbolj poznan kot vodja in pevec Slapov, ki so si nadeli ime po slapovih dolenjske reke Krke. Njihov prvi album je izšel na kaseti in zgoščenki z naslovom Ne reci nikdar – festivalski uspehi 1992–1994. V samo teh dveh letih so namreč osvojili več kot 20 zmag na festivalih in bili nominirani za zlatega petelina. Ta album je postal najbolje prodajan album z domačo glasbo po letu 1991.

Za ta uspeh in izredno prodajo tudi preostalih nosilcev zvoka jim je matična založba Helidon podelila več zlatih in srebrnih ter diamantno ploščo – v Sloveniji sta slednjo med izvajalci domače glasbe prejela le še Ansambel bratov Avsenik in Ansambel Lojzeta Slaka.

Ko so se Slapovi odločili, da sklenejo glasbeno pot, je RTV Slovenija pripravila tudi poslovilno televizijsko oddajo in posnela njihov nastop v marcu 2007. Še leto prej so izdali zadnjo zgoščenko, na kateri so bile izključno narodno-zabavne skladbe, poimenovali so jo Najlepše je doma; zbrali so 10 polk in valčkov, ki so si utrle pot do ljudskih src.

Jožeta so cenili tudi številni glasbeniki, ki se od njega poslavljajo na družabnih omrežjih. Erosi, s katerimi je nazadnje pel v oddaji V petek zvečer, so zapisali: »Pretreseni smo. Mnogo prezgodaj si odšel, dragi Jože Skubic, a tvoj glas bo za vedno ostal v številnih pesmih, od katerih so mnoge že skoraj ponarodele.«

2007. so prenehali delovati.

Aleksander Mrvič, urednik portala Narodnjak, je zapisal: »Jože je imel zame osebno enega najboljših vokalov, kot vodja Slapov pa je po mojem mnenju naredil ogromno za priljubljenost narodno-zabavne glasbe med mladimi.« Tudi Modrijani so strti: »Brez besed smo. Jože je s svojim glasom in osebnostjo v domači glasbi pustil izreden pečat.« Da je ostala brez besed ob novici o Jožetovi smrti, je zapisala Anita Kadenšek, pevka Veselih svatov, ki so bili prav tako marca letos gostje v oddaji V petek zvečer: »Nazadnje sva bila skupaj v tej oddaji, kjer sva spregovorila par besed. Zdaj sem čisto brez besed ostala jaz. Tvoj glas bo večen……počivaj v miru,« je zapisala.