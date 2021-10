Umrl priljubljeni pevec slovenske glasbene skupine

Umrl je priljubljeni pevec med ljubitelji narodnozabavne glasbe zelo znanega ansambla Slapovi, Jože Skubic. Podlegel je dolgi in težki bolezni. Oče dveh otrok je umrl star 55 let. Jože je bil vodja in pevec ansambla Slapovi.

Slapovi so bili svoj čas zelo uspešna narodnozabavna skupina, njihov prvi album je bil najbolje prodajani album z domačo glasbo po letu 1991. Ko so zaključili pevsko kariero, jim je RTV Slovenija pripravila poslovilno oddajo.

Ena njihovih najbolj priljubljenih in znanih pesmih je skladba z imenom Ne reci nikdar.

Glasbeni kolegi pretreseni

»Brez besed smo. Poslovil se je Jože Skubic. Avtor in pevec legendarnih Slapov. S svojim glasom in osebnostjo je v domači glasbi pustil izreden pečat. Družini in prijateljem izrekamo iskreno in globoko sožalje.« Tako so ob žalostni vesti zapisali Modrijani. Ustvarjalci oddaje V petek zvečer družini prav tako izrekajo sožalje. V tej oddaji je spomladi zadnjilč nastopil legendarni pevec. Tam so v njegovi družbi nastopili tudi Erosi, ki so ob smrti zapisali tole: »Pretreseni smo. Mnogo prezgodaj je odšel Jože Skubic, glasbenik, pevec in glavni vokalist ansambla Slapovi. Njegov glas v pesmih, ki so nekatere že skoraj ponarodele, bo ostal za vedno. Hvaležni smo, da smo nedavno še zadnjič lahko zapeli skupaj pesem Ne reci nikdar. Vsem žalujočim izrekamo iskreno sožalje. Počivaj v miru.«