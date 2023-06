Tako je 80 let praznoval igralec ter veliki domoljub (FOTO)

S posebnim literarnim večerom in druženjem prijateljev, ki ga je pripravilo TD Klopotec, je v Krajevni hiši pri Mariji Snežni na Zgornji Velki 80 let praznoval igralec in pesnik ter veliki domoljub Tone Kuntner.

Na dogodku sta spregovorila Tonetov sin Jernej in prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle.

V domačem kraju so se poleg Tonetove lepe življenjske obletnice spomnili najpomembnejših trenutkov v njegovem pestrem in plodnem ustvarjalnem življenju. Zanimiv pogovor med slavljencem očetom Tonetom in njegovim sinom Jernejem Kuntnerjem ter nekaterimi drugimi uglednimi gosti je povezoval ugledni slovenski pisatelj in dramatik Tone Partljič. Za mizo sta sedela in kramljala tudi teolog in filozof dr. Edvard Kovač in prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle, ki je zaigral na ustno harmoniko. Ob koncu so spregovorili literarni ustvarjalec Niko Kolar, pedagog in slovenski politik Rudi Moge, med gosti pa je bila še ena pomembna rojakinja z Zgornje Velke, danes evropska poslanka Ljudmila Novak.

Prav posebna poezija

V kulturnem programu so nastopili domači ljudski pevci in godci Marije Snežne, ob tej priložnosti pa je izšla tudi Kuntnerjeva nova pesniška zbirka Mati zemlja. Vse se je sicer vrtelo okrog dejstva, da legendarni igralec in pesnik ni bil le gledališki igralec, temveč od sredine 60. let prejšnjega stoletja slovensko kulturo bogati s svojo poezijo, ki je nekaj posebnega. V 80. letih je odigral več pomembnih likov, med njimi Hvastjo v Cankarjevih hlapcih, Kreona v Smoletovi Antigoni, Čebutikina v Čehovovih Treh sestrah, Obsojenca v Petanovih Dachauskih procesih in Matijo Čopa v Flisarjevi drami Neiztrohnjeno srce.

Zbrani so se spomnili najpomembnejših trenutkov v življenju slavljenca.

Od gledaliških upodobitev sta mu najbolj v spominu ostali vloga Kreona, za katero je leta 1983 prejel Borštnikovo nagrado, in vloga Johna Proctorja v Millerjevi drami Lov na čarovnice. Leta 1980 je za igralsko delo prejel priznanje Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Igral je tudi v filmih, kot sta Na klancu v režiji Vojka Duletiča ter Nasvidenje v naslednji vojni Živojina Pavlovića.