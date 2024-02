Tako izvirne so bile pustne maske znanih Slovencev (FOTO)

Številni kraji po Sloveniji so ta konec tedna gostili pustovanja in karnevale. Medtem ko so na Ptuju že tradicionalno rogovilili kurenti, v Cerknici pa Butalci, so tudi druge kotičke Slovenije preplavile vse mogoče pisane maškare, ki so pogosto tudi aktualni odsev družbenega dogajanja in popularne kulture.

Preverili smo, kdo je ljubitelj pustnih norčij in v kaj so se prelevili znani Slovenci.

Polkaholiki and Raaymusic so na družbenih omrežjih delili objavo s »Pozdravi od ekipe iz Madagaskarja!«

Hajdi Korošec Jazbinšek je z družino preživela dan med oblaki. »Oni bodo vedno piloti mojega srca, jaz pa bom vedno njihova stevardesa.«

Katka Bogataj je ob pustni fotografiji zapisala, da je »samo 23 let razlike«.

Tudi priljubljena voditeljica Ana Praznik je ljubiteljica pustnih mask. Ob fotografiji na Instagramu je zapisala: »Upam, da ste se tudi vi za kratek čas prelevili v koga drugega.«

Tradicionalni pustni Zmajev karneval v Ljubljani FOTO: Leon Vidic, Delo

Pust v Reziji FOTO: Gallina, Delo

