Tadeja Brankovič: Skupaj sva hodili na kemoterapijo, ko je umrla, me je dotolklo

Na olimpijskih igrah, ki se jih je udeležila štirikrat, so rezultat merile štoparice. Peta olimpijada pa ni merila hitrosti. Bila je njena najtežja doslej.Včasih je bila na robu obupa. Včasih se ji je, kot je zapisala, že mešalo od vsega. Solze ji nikakor niso bile tuje. V avtobiografiji Peta olimpijada biatlonka Tadeja Brankovič z besedami in s sliko iskreno, ranljivo in vztrajno niza svoje življenje. Ve, kaj pomeni pasti, a vse bolj tudi, kaj vstati. »Ne skrivam v sebi, ne olepšujem, čim manj zavijam v celofan,« poudari. Na njenih očeh ni več plašnic.

