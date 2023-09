Na »Janševi« TV so se pohvalili: ta voditelj ga je podrl

Voditelj na televiziji Nova24TV Boris Tomašič je 73 ur, 23 minut in 21 sekund vodil pogovorno oddajo, v kateri je sodelovalo 70 gostov, in s tem, kot so objavili v omenjeni medijski hiši, podrl svetovni rekord za najdaljšo pogovorno oddajo v zgodovini. Snemati so začeli v nedeljo in podrli prejšnji rekord, ki je znašal 72 ur in 18 minut.

Janša: Dokazano, da tudi v Sloveniji obstaja novinarstvo, ki si zasluži to ime

V oddaji so se zvrstili gosti z najrazličnejših področij, med drugim Igor Lukšič, Bogomila Ferfila, Ivo Boscarol, Tina Bregant, Miro Petek, Uroš Urbanija, Martin Strel, Rok Marguč. Sodelovali tudi Aleš Hojs, Aleš Primc, Boštjan M. Turk in Igor Ogorevc.

»Mislim, da ste naredili eno ogromno stvar. Nekaj, kar se je zapisalo za zmeraj in ne samo v Sloveniji. Mislim, da smo in bomo ponesli ime Slovenije v svet. Dokazali smo, da za nas ni ovir,« je ob dosežku povedal voditelj.

Televiziji je že čestital tudi prvak opozicije Janez Janša, ki je na omrežju X zapisal: »Dokazano, da tudi v Sloveniji vendarle obstaja novinarstvo, ki si zasluži to ime.«