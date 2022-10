Tomašič: Nika bo imela možnost svoje laži zagovarjati na sodišču. Na twitterju ga sprašujejo, ali ima spomin zlate ribice

Politična aktivistka in predsednica Inštituta 8. marec Nika Kovač je bila v torek že drugič v zadnjih desetih dneh na policijski postaji. Inštitut je na twitterju sporočil, da se je sredi belega dne vanjo zaletel moški in jo odrinil.

»Ob tem je vpil, da bo ubil mojega psa in 'jebeni Inštitut 8. marec'.« Več o tem preberite tukaj. Kovačeva je prepričana, da je napad dokaz, da imajo »Janševi kolaži, Nova24 in spodbujanje sovraštva tudi materialne učinke /.../«.

Kot smo že poročali, so napad nanjo obsodili vidni predstavniki slovenske družbe in politiki.

Dogodek je obsodil tudi voditelj Nove24 Boris Tomašič. Po njegovem mnenju napad »ni čisto nič povezan z Novo24TV. Tudi Nika bo imela možnost svoje laži on Novi24TV zagovarjati na sodišču«, je zapisal na twitterju.

Drugi uporabniki omrežja pa so takoj spomnili na njegovo izjavo v eni izmed oddaj na omenjeni televiziji, ko je v studio poklical gledalec in pozival k uporabi orožja proti novi vladi, voditelj mu je odgovoril: »Prišli so s krvjo na oblast, očitno bodo z oblasti samo na silo šli.« Izjava je takrat sprožila burne odzive, o tem smo poročali tukaj.