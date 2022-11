Akos ugotovil: Na Nova24TV spodbujanje nasilja in sovraštva

Akos je v inšpekcijskem nadzoru zoper izdajatelja televizijskega programa Nova24TV, družbo NTV24.si, v oddaji Kdo vam laže?, predvajani 28. junija, prepoznal spodbujanje nasilja in sovraštva do skupine oseb ali člana take skupine na podlagi prepričanja, političnega ali drugega mnenja, s čimer je kršen zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) je zavezancu z odločbo naložila ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in sicer mora zavezanec umakniti predmetno oddajo, v delu, ki predstavlja ugotovljeno kršitev. Poleg tega oddaje v tem delu ne sme predvajati na televizijskem programu Nova24TV in ne na morebitni drugi avdiovizualni medijski storitvi, ki je pod njegovo uredniško odgovornostjo, v svojem televizijskem programu pa mora objaviti izrek odločbe, so sporočili iz agencije.

Prav tako mora zavezanec, NTV24.si, oblikovati smernice ravnanja za preprečitev spodbujanja nasilja ali sovraštva, ki bodo temeljile na zakonskih določbah in ugotovitvah inšpekcijske odločbe, z obema aktoma pa v nadaljevanju tudi seznaniti novinarje in druge odgovorne osebe.

Zavezanec mora v predpisanem roku, najkasneje v roku tridesetih dni od vročitve odločbe, obvestiti agencijo o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih.

Agencija pri svojem delu zaznava povečanje različnih pojavov nestrpnosti oziroma diskriminacije v informativnih programskih vsebinah avdiovizualnih medijskih storitev, predvsem v televizijskih programih.

Agencija zato javnost in izdajatelje medijev opozarja, da je na podlagi 9. člena zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah prepovedano spodbujanje nasilja ali sovraštva in ščuvanje k storitvi terorističnih kaznivih dejanj.

Zakaj je bila uvedena inšpekcija?

Akos je inšpekcijski postopek uvedel po tem, ko je voditelja in direktorja Nova24TV Borisa Tomašiča v oddajo Kdo vam laže? poklical gledalec, ki je pozval k obračunu z orožjem. Več o tem preberite tukaj. Po poročanju revije Reporter je zadevo začelo preiskovati tudi pristojno državno tožilstvo.

Tomašič ugotovitve Akosa v celoti zavrača. »Gre za politično zlorabo organa,« je zapisal ter dodal, da ugotovitve ne odražajo dejanskega stanja. Napovedal je še, da bodo sprožili upravni spor in dokazali neutemeljenost odločbe.