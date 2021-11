Strašno! Zmagovalka resničnostnega šova v modricah (FOTO)

Za lepoto je treba potrpeti, kajne? To je na svoji koži nedavno občutila nekdanja zmagovalka resničnostnega šova Big Brother Pia Filipčič, ki je nekoliko popravila svoj videz. Kot je razkrila, so ji s posegom obraz naredili bolj ženstven. Prvi koraki po posegu so bili že ob pogledu na fotografije očitno precej boleči, saj so ji obraz prekrile številne modrice. A rane se na srečo zacelijo, močnejši in zadovoljnejši pa nadaljujemo pot, ki nam jo piše življenje.

Pia po operaciji in potem, ko so se rane zacelile. FOTO: Facebook