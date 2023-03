Ste videli Pahorja na kolenih?

Ni čas za smrt je 25. film o fiktivnem britanskem tajnem agentu Jamesu Bondu in hkrati peti, v katerem ga upodobi igralec Daniel Craig. Njegov veliki oboževalec je tudi nekdanji predsednik države Borut Pahor, ki pa je pred časom, ko je bil film še aktualen na platnih, razkril usodo glavnega junaka in tako razjezil številne oboževalce te priljubljene franšize.

Pred dnevi pa je Pahor zaradi svojega greha pokleknil in se tudi opravičil. Nekdanji predsednik se je moral namreč tudi na Dnevu družabnih omrežij 2023 zagovarjati, ker je na instagramu razkril konec kultnega filma.

Nekdanji predsednik je kot pravi kavalir pokleknil in se hotel eni izmed udeleženk, ki ga je o zadevi povprašala, odkupiti za svoje dejanje, kar je seveda poželo ogromen aplavz več kot 300 udeležencev dogodka, na katerem je Pahor razkril tudi, da na svojem osebnem telefonu aplikacij družabnih omrežjih nima in da za vsa omrežja skrbi ekipa njegovih tiskovnih predstavnic. On pa seveda vsako objavo prej potrdi.