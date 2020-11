Počivalšek pojasnil ukrep, ki je ujezil številne Slovence

Javno življenje se je s ponedeljkom še dodatno ustavilo, med drugim so se zaprle nenujne trgovine, številne trgovine z živilskimi izdelki pa so morale s svojih polic umakniti nekater izdelke, kar se je številnim Slovencem zdelo nerazumljivo in jih je le še dodatno ujezilo.Preberite tudi:Od ponedeljska so odprte le prodajalne, kipretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalnah. V številnih so tako konec tedna delavci umikali s polici izdelke, ki niso več v prodaji.Zakaj lahko torej posameznik gre v trgovino kupiti hlebec kruha, ne more pa v isti trgovini le nekaj metrov stran kupiti na primer žarnice? Odgovor na takšni in podobna vprašanja je v Odmevih na RTV Slovenija odgovarjal minister za gospodarstvo. »Logika, ki stoji za omejitvenimi ukrepi, je zmanjšati vse nenujne stike in nakupe. Želimo, da se skrajša čas zadrževanja v trgovini in predvsem omeji zgolj na najnujnejše nakupe,« je pojasnil minister in dodal, da je optimističen, da Slovenci to zmoremo in razumemo.Preberite tudi:Vlada je na dopisni seji v ponedeljek odločila, da se zaradi prepočasnega izboljševanja epidemiološkega stanja, minister za zdravjepa je pojasnil, da bodo, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale, razmislili o postopnem in zelo previdnem sproščanju nekaterih ukrepov čez 14 dni. Počivalšek je v Odmevih 30-dnevno podaljšanje epidemije označil za dokaz resnosti situacije: »Verjamem, da v prihodnjih 14 dneh lahko vidno izboljšamo razmere in začnemo postopno sproščati omejitvene ukrepe. Želim si, da se vedemo odgovorno in da rešimo vprašanje covida.« Apeliral je na vse, da razumemo težo situacije.