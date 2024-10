Janša ostro nad Evo Irgl ob njenem izstopu iz SDS: je prelomila besedo?

Janez Janša, prvi mož SDS, je v ostrem pismu poslanki Evi Irgl, ki je po 20 letih zapustila stranko, izrazil razočaranje nad njenim odhodom. Irglova je svojo odločitev pojasnila s potrebo po »politični širini«, kar sovpada z načrti Anžeta Logarja, njenega tesnega zaveznika, ki prav tako zapušča SDS in ustanavlja novo stranko, poroča N1.

Janša ji je očital, da s svojim zapisom izenačuje SDS z nasprotniki, ki so ovirali sodelovanje. Poudaril je, da stranka nikoli ni izključevala sodelovanja z drugimi in da so pretekla leta prinesla mnoge preizkušnje, vključno s političnimi pritiski in šikaniranjem članov.

Njeno slovo »ni dostojno«

Janša je izpostavil, da je pričakoval dostojno slovo Irglove, ki da naj bi morala vrniti poslanski mandat, saj je bila izvoljena s podporo stranke in njenih kandidatov. V pismu je podčrtal, da se velika dejanja ne morejo graditi na »prelomljeni besedi in dejanjih brez časti«, pri čemer se je obregnil tudi ob medije, ki so se osredotočili na njen izstop namesto na politične procese.

Eva Irgl in Janez Janša leta 2014. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Tudi danes novinarje pred sodiščem zanima predvsem izstop Eve Irgl iz SDS. Ne politični proces in poskus onemogočanja opozicije z zlorabo sodstva, temveč izstop Eve Irgl. Hvala, draga Eva, prav zares,« je zapisal v pismu.

Irgl naj bi se pridružila Logarjevi novi stranki, ki jo bo ustanovil do konca leta. Logar in Irgl bosta verjetno izstopila tudi iz poslanske skupine SDS, pri čemer za oblikovanje nove potrebujeta še enega poslanca. To bi bil lahko poslanec SDS Dejan Kaloh, ki je v preteklih dneh že izjavil, da bo izstopil iz Janševe stranke, če ga ne bo med evidentiranimi kandidati SDS za naslednje parlamentarne volitve, še piše N1.