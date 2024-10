Preberite, kakšno sporočilo je Logarju ob odhodu poslal Janez Janša (FOTO)

Dolgoletni vidni član in poslanec SDS Anže Logar je izstopil iz stranke SDS. Ni še jasno, ali izstopa tudi iz poslanske skupine, je pa Janša na omrežju X objavil odgovor, ki ga je posredoval odhajajočemu članu. Med drugim je izrazil pričakovanje, da bo Logar odstopil tudi kot poslanec.

Odgovor Janše objavljamo v celoti:

»Sp. g. Anže Logar,

hvala za delitev spoznanja, ki smo ga sicer delno že prebrali na spletu in pa veliko sreče pri naslednjem koraku. Upamo, da bo narejen na verodostojni osnovi in da izjavi o izstopu iz stranke sledi tudi izjava o odstopu poslanca Anžeta Logarja oziroma vrnitvi poslanskega mandata ter izpolnitve ostalih obveznosti iz 7. in 8. člena Pogodbe o kandidaturi za poslanca Državnega zbora RS, ki ste jo lastnoročno podpisali dne 12.3.2022. Ne znamo si predstavljati, da bi bil ta naslednji korak - kot začetek nečesa novega, velikega - obremenjen s prelomljeno dano in podpisano besedo ob kandidaturi v okraju, kjer niste imeli stalnega bivališča, ne rojstnega kraja in ne zaposlitve in kjer vam je delo stranke SDS skozi njeno zgodovino skupka z napori sokandidatov v volilni enoti dejansko omogočilo izvolitev. Prav tako upamo, v dobro verodostojnosti, da pogodba ne bo kdo naknadno skliceval na ustavo, kajti ta je nastala in ista je veljala tako ob dan podpisu pogodbe.

Lep pozdrav,

Janez Janša«

Logar: Po 25 letih članstva sem spoznal ...

Kot je še razvidno iz objave na omrežju X, je Logar predsednika SDS o izstopu obvestil točno opoldne. Kot je zapisal v elektronskem sporočilu, je po 25 letih članstva v stranki prišel do spoznanja, da je čas za naslednji korak. »Ob tem se želim zahvaliti vsem pogumnim, vztrajnim, delavnim in pokončnim ljudem, ki sem jih srečeval v svoji četrt stoletja dolgi politični poti v SDS,« je še zapisal, Janši osebno pa zaželel veliko sreče, zdravja in uspehov na nadaljnji poti.