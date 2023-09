Ste videli, kako ganljivo se je bivša žena Jureta Koširja poklonila pokojni mami? (FOTO)

Alenka Ružič Jovović, ki se je poleti poročila z Markom Jovovićem,se je v ganljivi objavi spomnila na pokojno mamo. Tako je objavila svojo poročno fotografijo ob mamini in zapisala: »Pogrešamo te, čeprav vemo, da si z nami vsak dan. Vem tudi kako bi uživala na poroki in bila ponosna na vseh 10 vnukinj in vnukov. Pa tvoj 50 let star poročni prstan zdaj krasi mojo roko. Ne bi si mogla izbrati lepšega.«

Kot je znano, je bila Alenka tem poročena z nekdanjim vrhunskim smučarjem Juretom Koširjem. Poročila sta se leta 2001, v zakonu pa so se jima rodili trije otroci, Alina, Anika in sin Jalen.