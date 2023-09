Ste videli, kaj je Miša Molk delala kar sredi gozda? (VIDEO)

Nekoč prva dama nacionalne RTV hiše, zdaj pa upokojenka, Miša Molk, veliko časa preživlja v naravi. Tako je pokazala, kako uživa v pokoju.

Znašla se je sredi gozda in na ves glas kričala in vse skupaj še posnela. Bila je očitno popolnoma navdušena, saj je posnetek pospremila z besedami: »Joj, kako je lepo.Ko ti telo da vedeti, da mu je dolgčas, dvigneš rit in ko narava dregne vate, se sprostijo zaležane misli,… in od veselja zakričiš,«.

Kot se spodobi, je posnetek kričanja bivše voditeljice požel ogromno pohval in pozornosti.