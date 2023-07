Kolumna Miše Terček: Slovo Miše Molk

V Sloveniji nimamo veliko televizijskih legend. Še manj imamo teh ikoničnih obrazov z malih zaslonov, ki so še med nami, kaj šele takšnih, ki so še vedno prisotni. Med mlajšimi kadri je vedno manj prepoznavnih, saj (klasična) televizija generaciji Z ne predstavlja več tega, kar je predstavljala milenijcem, generaciji X in baby boomerjem. To vlogo je prevzel splet oziroma družbena omrežja, kot sta instagram in tiktok, pa video- in TV-platforme, kot sta youtube in Netflix. Nekoč so bil zvezdniki voditelji televizijskih oddaj, danes so to tiktokerji oziroma influencerji. Mediji se pač spreminjajo. A ikone ostajajo in preživijo marsikatero obdobje. Ena od takšnih je nedvomno Miša Molk, dolgoletna voditeljica in urednica na TV Slovenija, ki je nacionalki ostala zvesta celotno kariero, vse do uradne upokojitve. Minuli petek je bil namreč njen zadnji delovni dan. Mnogi jo imajo za prvo damo slovenske televizije ter obenem za definicijo prepoznavnosti, v kateri je spoj klasičnega (tabloidnega) zvezdništva in profesionalnosti. Miša Molk namreč nikoli ni bila voditeljica tako imenovanih resnih, informativnih, političnih oddaj, je pa na področje razvedrilnega programa vnesla kredibilnost, inovativnost in profesionalizem. Ob tem pa je skozi desetletja dolgo televizijsko kariero uživala zaupanje gledalk in gledalcev.

Njeno primarno poslanstvo ostaja vodenje televizijskih oddaj. V tem na svojem področju, torej razvedrilnem, skorajda nima konkurence.

Kot je povedala v oddaji Nedeljski gost na Valu 202, se je na upokojitev že privadila. »Prva misel recimo pred meseci je bila težka, ker nisem vedela, kako se bom znašla brez nenehnega adrenalina, pripravljanja na oddaje, ampak sem imela dovolj časa, da bo odhod miren in ne preveč razburljiv,« je dejala voditeljica, ki je nazadnje na javni televiziji vodila pogovorno oddajo Z Mišo, pred tem pa precej bolj legendarni Križ kraž in Res je. Med letoma 1996 in 2004 je bila tudi odgovorna urednica razvedrilnega programa, med letoma 2008 in 2013 pa varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev. Pa še bi lahko naštevali. Večkrat je vodila Emo ter bila tudi sicer globoko vpeta v dogajanje okoli Evrovizije. Za slednjo je še danes strokovnjakinja in jo nemalokrat tudi komentira, podaja mnenja ter napoveduje rezultate. Lahko bi rekli, da se je tudi v tem že tako izurila, da se redko kdaj zmoti. A njeno primarno poslanstvo ostaja vodenje televizijskih oddaj. V tem na svojem področju, torej razvedrilnem, skorajda nima konkurence. Četudi bi nedvomno lahko odšla na komercialno oziroma konkurenčno TV-hišo, tega nikoli ni storila. Zakaj? Zaradi zvestobe, pravi sama. A morda zdaj, ko smo bili v zadnjih nekaj letih priča številnim političnim čistkam vodstva RTV (s tem ciljamo na to, da se ji je morda lastna hiša vsaj malo zamerila) in ko je »varno v penziji«, sprejme kakšno mikavno ponudbo katere od komercialnih TV-postaj. Podobno je storil recimo njen stanovski kolega Slavko Bobovnik, prav tako do pokoja zvest javni TV-hiši, nato pa je »na stara leta« za kratek čas (in dober denar) presedlal na Planet TV, kjer je vodil kviz Milijonar. Slednji je bil sicer po teži daleč od Odmevov, po katerih je bil prepoznaven na nacionalki, a pri njegovih letih in po tako zavidljivi karieri v informativnem programu se mu pravzaprav ni bilo treba več dokazovati. In podobno je z Mišo. Zdaj lahko pravzaprav stori kateri koli (tudi napačen) korak in presedla na katero koli (tudi napačno) televizijo, njena kariera ostaja nedotaknjena, njene pretekle oddaje pa skrbno arhivirane v »sefu« RTV Slovenija ter v spominih gledalk in gledalcev.

Ganjena Miša Molk ob slovesu v Odmevih na TV Slovenija FOTO: RTV SLOVENIJA

»Konec je dober, spomini so lepi in ni grenkobe,« je dejala v pogovoru za STA. Srečno pot, prva dama slovenske televizije!