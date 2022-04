Ste ujeli to voditeljevo opazko poslancu LMŠ? Primerjal ga je z ...

Včerajšnje predvolilno soočenje druge skupine parlamentarnih strank na temo zunanje politike je na Televiziji Slovenija vodil Igor Pirkovič in gostom med pogovorom podelil tudi nekaj svojih opazk. Med drugim je zbodel Zmaga Jelinčiča in ga vprašal, kakšno podporo jim kaže raziskava javnega mnenja, ki so jo izvedli sami zase.

Ob zaključku debate pa je poslanca stranke LMŠ Nika Prebila vprašal, ali bo on zunanji minister. »Imate Thalerjeva leta iz začetka 90.,« mu je dejal. Primerjava z Zoranom Thalerjem je 30-letnega poslanca nasmejala (in mu bržkone tudi laskala). Thaler je bil njegovih let, ko je bil izvoljen v državni zbor, zunanji minister pa sicer postal nekaj let pozneje v vladi Janeza Drnovška.

»O tem je še prehitro prejudicirati. V državnem zboru sem se do zdaj veliko naučil, učim se od tistih, ki vedo več,« mu je odgovoril Prebil. Voditelj pa mu je še pritrdil: »Veliko pomeni, da je človek pripravljen priznati, da se še lahko naj novega nauči.«