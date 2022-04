Na RTV presenetili z izborom voditelja, Marta Kos zahtevala odstop direktorja (V ŽIVO)

Na Televiziji Slovenija je danes ob 20. uri na sporedu predvolilno soočenje druge skupine parlamentarnih strank. Tokrat so o mednarodni politiki spregovorili predstavniki Desus, Povežimo Slovenijo, SNS, Naša Dežela, LMŠ in po včerajšnji odločitvi upravnega sodišča prvič tudi Gibanja Svoboda.

Vendar pa se tako na nacionalki Robert Golob, predsednik stranke, ki ji po javnomnenjskih raziskavah kaže najbolje, še ne bo pojavil. Na današnjem soočenju o zunanjepolitičnih temah njihova stališča zagovarja Marta Kos. LMŠ predstavlja Nik Prebil, Povežimo Slovenijo Ernest Petrič, Desus Bojan Potočnik, Našo deželo Aleksandra Pivec, SNS pa Zmago Jelinčič.

So pa na Televiziji Slovenija znova presenetili z izbiro voditelja: debato namreč usmerja Igor Pirkovič, nedavno imenovan za novega urednika portala MMC, kar je sprožilo buren protest pri zaposlenih na RTV.

Soočenje so začeli o slovenski zastavi, ob čemer je Marta Kos najprej popravila voditelja Pirkoviča, ki je dejal na slovenska zastava plapola v Kijevu, in sicer, da naj bi jo iz varnostnih razlogov že drugič umaknili. Pirkovič je nekoliko pozneje dejal, da je iz prve roke dobil informacijo, da zastava vendarle plapola.

Petrič je dejal, da je simbol naše državnosti, neodvisnosti, da smo postali suveren narod. »Včasih imam občutek, da se Slovenci tega dobro ne zavedajo. Zastavi izkazujemo premalo spoštovanja.« »Slovenci nesamozavestno gojimo spoštovanje do simbolov,« je dejala Pivčeva. Potočnik je dejal, da tudi v stranki Desus spoštujejo zastavo kot nekaj svojega. »Najbolj globoko doživel zastavo, ko je letalo prišlo iskat konzula, ki je hudo zbolel. Ko je avion pristajal, je na na repu plapolala naša zastava.« Jelinčič pa je poudaril, da zastava predstavlja zgodovino 150 let, vendar ima Slovenija tisočletno zgodovino. »Moramo se vrniti k zgodovini, narod brez korenin ni narod. Dejstvo je, da je treba odpreti arhive, povedati v šolah otrokom, kaj smo, kaj smo bili in kam gremo. Sicer nimamo bodočnosti.« Prebil je povedal, da je rojen v letu 1991, ko je Slovenija že bila samostojna. »Krepiti je treba to zavest pri mladih.«

Kosova zahtevala odstop direktorja RTV

Kosova se je s Pirkovičem zapletla v besedni dvoboj tudi, ko je v imenu Gibanja svoboda zahteval odstop generalnega direktorja RTV Slovenija. Kot je dejala, ravna tako kot vlada, ki ej sprejemala odloke, ki so protiustavni in se postavljala nad zakon. »Takšen človek ne more voditi javnega servisa.« Pirkovič ji je očital zlorabo programskega časa, pritisk na RTV Slovenijo in politikanstvo. »Če mi očitate politikanstvo, potem ne razumete zakaj gre.«Petrič je o dogodkih v Ukrajini dejal, da se dogaja velik zločin, Kosova pa, da jih v stranki veseli, da se že zbirajo dokazi o vojnih zločinih in da si pred njimi ne moremo več zatiskati oči. »Kakršna koli vojna agresija je popoln poraz naše generacije politikov, kaže na odsotnost in pomanjkanje dialoga, hujskanje k populizmu, dogajajo se nedopustni zločini. Prepričana sem, da Slovenija igra svojo vlogo, hkrati nas ta vojna še bolj zavezujoče, k trdnosti EU,« je dejala Pivčeva. Potočnik se je spomnil časov, ko je bil ataše v Kijevu. »Skrbi me, ker se vojna konča, ko so vse strani izčrpane.« Jelinčič je na vprašanje ali smo lahko nevtralni, dejal, da gledamo le podatke iz ene strani, z druge strani pa jih ne dovolijo. Nobena resnica ni enostranska. Skrbeti moramo za lasten narod. »Vojno bo rešil dialog, na to je treba opozarjati,« je poudaril Prebil.