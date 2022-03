Ste zamudili Poroko na prvi pogled? To je nerodni ples, o katerem vsi govorijo (VIDEO)

V zadnji oddaji Poroka na prvi pogled sta usodni da dahnila Ukrajinka Kate in Sandi. Ko je korakala proti njemu po rdeči preprogi, je bil Sandi navdušen. Celo tako močno, da mu je, ko bi ji moral prstan nadeti na roko in so bile izgovorjene besede, da gre za simbol njune večne ljubezni, ta padel na tla. Kate je dejala, da v Ukrajini to ni dober znak.

Sledilo je fotografiranje, ki pa se je zdelo za Kate malo manj prijetno. V kamero je dejala, da je pri poljubljanju popusta zaradi fotografa.

Brez prave zabave z najbližjimi tudi tukaj ni šlo. Na sveže poročena sta zaplesala pri ples, ki pa je bil vse prej kot običajen. Kate o Sandiju dejala: »Jaz znam plesati, on pa rabi vaje.« Priča Karmen, po Katini strani, je z nasmeškom na licih dejala, da ne ve, kaj je to bil en ples okoli ognja, »ampak glavno, da sta se zabavala«.

Bolj kot sta se Kate in Sandi spoznavala, bolj sta se zdela povezana. Na koncu je tudi Kate priznala: »Sandi mi je prirasel k srcu, trudi se, in to mi je všeč.« Držimo pesti!