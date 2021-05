Srce parajoče: oče in stric sta umrla, Zdravku so presadili pljuča

Oče Zdravko. FOTO: Pop TV

Začela je kričati

Družinaiz Pušč pri Murski Soboti je plačala visok koronski davek. Zahrbtni novi koronavirus je bil usoden za dedka in strica, očepa je že več mesecev v bolnišnici. Po presaditvi pljuč bo potreboval zelo čist dom, zato soin člani njene ekipe zavihali rokave ter družini prenovili dom, ki ga Zdravko deli s partnericoin sinomter z, ki je po smrti Zdravkove mame stopila v njene čevlje.Zdravko, ki je svojo mamo izgubil pri treh letih, je delal kot negovalec v DSO Rakičan, v času pandemije pa je bil negovalec na domu. Konec leta 2020 sta Zdravko in njegov oče hudo zbolela za covidom 19. Oče je kmalu umrl, bolezen je bila usodna tudi za Zdravkovega strica. Vesna je v roku 14 dni pokopala tako moža kot brata.Zdravkovo stanje pa se je medtem močno poslabšalo, njegova pljuča so se sesedala. »Ko so mi povedali, nisem vedela zase, začela sem kričati. Nisem vedela, ali bo preživel ali je že mrtev,« se temnih dni spominja Blaženka. Zdravkovo življenje je viselo na nitki. Družina je čakala, da bi dobili pljuča zanj. Dobro novico, da so pljuča na poti, so izvedeli med pogrebom.Pljuča so Zdravku presadili, čaka pa ga še dolgo okrevanje, med katerim bo moral biti v domu, kjer je zrak čist in ni prahu. Njegovo hišo so začeli graditi pred 50 leti stari starši in jo dograjevali. Mojstri iz Delovne akcije so naredili novo streho, prenovili kuhinjo, uredili tudi teraso, Anže je prvič dobil svojo sobo, njegova starša pa prostor zase. Po vsej hiši je nameščen prezračevalni sistem.