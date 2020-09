Špela Močnik v zadregi: Urankar razkril njeno veselo novico

Špela Močnik kar žari od sreče. FOTO: Facebook

Voditeljski parin, ki ob ponedeljkih razdirata različne ljubezenske teme, je v tokratni oddaji razkril veselo novico. Beseda je tekla o zarokah in porokah in Urankar je kolegico Špelo pozval, da naj razkrije, kako je potekala njena nedavna zaroka. Močnikova najprej ni želela preveč razkriti, potem pa jo je sovoditelj le pripravil do tega, da je povedala nekaj detajlov o veselem dogodku.Zgodilo se je spontano, na njen rojstni dan, poročne načrte pa ji je preprečil koronavirus. Pravljična poroka se bo zato odvila prihodnje leto. Očitno je zaročena že dlje časa, saj je rojstni dan praznovala v začetku aprila, novica pa je na dan prišla šele zdaj.Spomnimo, Špela je imela v preteklosti kar burno partnersko življenje, pred nekaj leti je v javnosti odjeknilo, da se je lepa voditeljica ločila potem pa je leta 2018 spet našla ljubezen in kar zažarela od sreče. Z nekdanjim partnerjem pa ima Špela vsaj eno skupno točko. To je hčerka, ki se jima je rodila leta 2012.