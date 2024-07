Špela Grošelj: Čutim, da se bo želja po otroku uresničila

Priljubljena slovenska pevka in vplivnica Špela Grošelj se je v podkastu na portalu Siol.net razgovorila o svojih težavah v odnosih, s katerimi se je v zadnjem času soočala.

Razkrila je, da sta se z Gregorjem Kirschem razšla le zaradi različnih želja o prihodnosti. Odnos sta imela odličen, je povedala, bi se pa morala odpovedati veliki želji iz otroštva, ker si on tega ni želel.

Ni želela, da bi on to naredil to zaradi njene želje, sam pa si tega ne želi. In ni se želela odpovedati, da ima možnost, da to doživi. V nadaljevanju pogovora pove, da je bil kamen spotike otrok. Špela si je otroka želela, Gregor pa ne.

»Ja, to se bo zgodilo, ker mi je to namenjeno. Ne z Gregorjem, ker si on tega ni želel. Še bolj verjamem zadnje čase, čutim, da se bo želja po otroku uresničila. Zdi se mi, da sem spoznala človeka, ki bi lahko to zgodbo z mano pisal,« je povedala. Upamo in želimo ji, da se njena želja izpolni.

Organizirala sem že mamin pogreb

Se je pa razgovorila tudi o bolezni njene mame, ki je imela velik vpliv na njeno življenje: »Ni hujšega, kot da ti bližnji dlje časa umira. Od mame smo se vsi že poslovili. Jaz sem že organizirala pogreb zanjo. Bila je neodzivna.« Od takrat se je Špela zelo spremenila, je povedala. To in pa razhod od Gregorja, je bilo zadnjo največja prelomnica, je razkrila.

Špela je tudi povedala, da mama ni bila najbolj topla oseba. »Bila je stroga in bala sem se je. Šele pozneje sva zgradili tako dober odnos.« To jima je uspelo s pomočjo tete, ki je psihoterapevtka.