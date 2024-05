Talentirana ameriška smučarka želi nastopati za Slovenijo

Devetindvajsetletna hčerka nekdanjega slovenskega alpskega smučarja Vojka Lapanje je izrazila zanimanje za prestop v vrste ženske reprezentance za tehnični disciplini pod okriljem slovenske smučarske zveze.

Kot so potrdili za STA, so pri SZS soglašali z željo Lapanje za prestop, želji smučarke slovenskih korenin niso nasprotovali tudi pri matični ameriški smučarski federaciji.

S tem so bili izpolnjeni pogoji, da bo o njeni vlogi za prestop v slovensko smučarsko reprezentanco odločalo predsedstvo Mednarodne smučarske zveze Fis. V Sloveniji, na Obali, sicer trenutno potekajo konference odborov in pododborov posameznih panog pod okriljem mednarodne federacije.

Večkratna državna prvakinja ZDA

Po obetavnih dosežkih v mlajših kategorijah se je Lila Lapanja, katere mama je Američanka Margaret Beiser, prebila v ameriško reprezentanco. V svetovnem pokalu je nastopala v slalomu ter se štirikrat prebila med dobitnice točk.

Nazadnje letos januarja na slalomu v Jasni, ko je slalom končala na 27. mestu. V svetovnem pokalu je bila še dvakrat 23. na tekmah v letih 2016 in 2023 v Flachauu, leta 2020 pa je bila 25. na slalomu v Leviju.

Je sicer štirikratna državna prvakinja ZDA in večkratna slalomska prvakinja severnoameriškega smučarskega pokala Nor-Am.

Smučarka ima ob ameriškem tudi slovensko državljanstvo in se bo po pričakovani potrditvi prestopa v slovenski ženski ekipi za slalom in veleslalom pridružila Neji Dvornik, Andreji Slokar in Ani Bucik.

Še ena tekmovalka

Od minule sezone pod okriljem Smučarske zveze Slovenije po prestopu iz Italije tekmuje tudi 20-letna zamejska Slovenka iz Nabrežine Caterina Sinigoi, ki je pod slovensko zastavo že nastopila na letošnjem mladinskem svetovnem prvenstvu v Avoriazu in tekmah nižje ravni, evropskega pokala in Fis.

Sinigoi je vpisana v smučarski klub Gorica iz Nove Gorice, pred tem je bila članica smučarskega kluba Devin.