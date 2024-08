Slovenski pevec po več kot 30 letih spoznal svojega očeta

Rusko Richie je glasbenik, dobro poznan slovenski javnosti, ki je v dolgoletni glasbeni karieri sodeloval s številnimi znanimi glasbenimi imeni in skupinami. Tokrat pa ni presenetil z novo uspešnico, temveč z ganljivim zapisom, ki ga je poslal v svet preko Facebooka.

»Ne vem, kje bi začel, in toliko tega bi Vam rad povedal, hkrati pa je moje srce končno našlo mir,« je začel. »Ko sem gledal vse svoje vrstnike čez vsa leta - imeli so družino in beseda družina je zame vedno bila mama in oče! Vendar žal poti so se razšle že pri mojem rojstvu, tako da sem življenje preživel brez ene polovice starševstva - več kot 30 let,« je razkril.

»In čez vsa leta sem imel občutek krivice, ki sem ga nosil v sebi, in se spraševal, ali sem jaz krivec za vse to, je moje rojstvo? Bežal sem od pogovorov ljudi, ki so me spraševali, ali imam očeta, če je sploh še živ ... Pa sem se vedno izognil vprašanju z gromozanskim cmokom v grlu. Potem sem se zavil v svojo tišino in nadel oklep vedno znova in znova, da me ni prizadelo ... V globini moje duše pa grenek priokus,« nadaljuje.

Preživel vojno

»Kot otrok sem doživel marsikaj in tudi preživel del vojne, ki je mojemu otroštvu pustila velik pečat. Povrh vsega pa sem se poskusil sprijazniti z vsem tem in živeti naprej,« pravi in iskreno pove, da bi bilo lahko. »Ko so drugi otroci držali z ene strani očeta za roko, z druge pa mamo,« nadaljuje, »sem si zamišljal, da nisem sam. Zakaj bi dovolil, da moje srce joče in trpi, zakaj bi si dovolil, da sem nesrečen, vsi drugi pa so imeli toliko ljubezni za razliko od mene?«

»Jaz sem svojo ljubezen iskal in iskal ... Mislil sem, da je to končno glasba, ki bo zapolnila razbite koščke mojega srca. Na koncu sem ugotovil, da glasba ni lepilo, da bi sestavila čez noč nekaj, kar se gradi že od rojstva skozi ljubezen.«

Velikokrat mu je manjkala spodbudna očetova beseda, posebno, ko je videl svoje vrstnike, ki so jim očetje stali ob strani. »Čez leta sem slišal toliko očetov in bil priča, kako so pomagali sinovom, da so lažje shajali,« razkriva. »Veste, koliko mi je to manjkalo skozi življenje, ne znam opisati,« nadaljuje iskreno.

Otroci brez dedka

Tudi Ruskovi otroci so se spraševali, kje je dedek, na kar jim pevec ni znal odgovoriti. »A veste, kako težko je to povedati, pojasniti,« pravi. Skozi leta mu je bilo vedno težje, nakar je stvari v svoje roke vzela njegova žena.

»Veš kaj, jaz sem se odločila, da poiščemo tvojega očeta, da otroci spoznajo dedija ne glede na vse, kar je bilo v življenju, prav je, da tudi ti, Rusko, izveš resnico, ker palica ima vedno dva konca,« mu je dejala življenjska sopotnica, pravi Richie.

»Spoznal sem tudi brata in lahko rečem, da bolj spoštljivega človeka od njega nisem srečal. Lepo je imeti brata, s katerim se pogovarjaš čisto nekaj drugega,« je zapisal skrivnostno. »Ostalo je zgodovina in slike povedo več kot tisoč besed. Rad bi se zahvalil moji dragi ženi, ki ima srce veliko večje od vesolja,« je sklenil priljubljen glasbenik.