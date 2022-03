Slovenski minister v družbi lepotice, med gosti tudi Pivčeva (FOTO)

}V Radencih so okronali 25. vinsko kraljico Slovenije, ki bo predstavljala vse tri slovenske vinorodne dežele, slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino. Kraljica je postala Ana Protner iz Malečnika pri Mariboru, ki je v delo z vinom vpeta že od malih nog, saj imajo doma vinsko klet z imenom Hiša Joannes Protner.

Kraljico sta okronala predsednik uprave Pomurskega sejma, ki je nosilec projekta vinske kraljice Slovenije,ter minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kdo je Ana Protner?

24-letna Ana Protner je v delo z vinom vpeta že od malih nog. Opravlja ga doma in v tujini, v naravi, na promocijskih sejmih, vodi pokušnje, prek študentskih del je pridobivala izkušnje tudi pri pogostitvah, hotelskih delih in pri prodaji. Sodelovala je pri sejemskih predstavitvah kmetijskega ministrstva, vinarjev in vinogradnikov. Leta 2020 je diplomirala na portoroški Turistici, trenutno se izobražuje na magistrskem študijskem programu smeri marketinga in menedžmenta na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. V letih 2018 in 2020 je bila tudi mariborska vinska kraljica in je v tej vlogi dvakrat v predstavljala Maribor in Slovenijo na Kitajskem. Gostovala je tudi v Ameriki, kjer je predstavljala vinsko hišo Joannes Protner na velikem dogodku skupaj z gostilno Rajh in Luko Dončićem.