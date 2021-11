Slovenski minister svoje sledilce presenetil v posebni opravi (FOTO)

Mark Boris Andrijanič, slovenski minister za digitalizacijo, je danes svoje prijatelje na facebooku prijetno presenetil. Objavil je namreč fotografijo sebe in žene, oba pa sta oblečena v tradicionalna indijska oblačila.

Mark Boris Andrijanič in njegova žena. FOTO: Zaslonski posnetek

Ob njej je zapisal, da danes hindujci po vsem svetu praznujejo 'divali', praznik luči. Ta simbolizira zmago svetlobe nad temo, dobrega nad zlim in znanja nad nevednostjo. Svoji indijski družini in prijateljem je zaželel srečen divali, vsem pa veliko upanja in veselja. Voščilo ob hindujskem prazniku je zapisal tudi na twitterju, kjer pa je objavil le simbolično fotografijo.

Minister Andrijanič se je pred kratkim poročil, usodni 'da' pa sta z ženo dahnila v sončnem Piranu.