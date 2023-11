Slovenski kmet Jože našel ljubezen v hrvaškem šovu (VIDEO)

Hrvaški mediji RTL piše o Slovencu Jožetu Mastnaku, ki je srečo v ljubezni preizkusil v hrvaškem ljubezenskem šovu Ljubezen na vasi. Tri dekleta so prišla na posest na njegovo kmetijo v Šmarju pri Jelšah, za končno romantično potovanje pa je Jože izbral Azro Kitić, s katero sta se na koncu potovanja tudi poljubila in našla »skupni jezik«, piše RTL, kjer so tudi objavili videoposnetek.

Azra sicer prihaja s Hrvaške, zato ni jasno, kako bosta ljubezen vzdrževala. Je pa dejala, da ima tudi hčerko, ki živi v Sloveniji. Sama dela v poročnem salonu in čaka, da se bo predčasno upokojila.

Ali bo ljubezenski odnos med Jožetom in Azro trajal, bo seveda pokazal čas.

Gledalci se verjetno 51-letnega Jožeta spomnite iz dveh sezon priljubljenega slovenskega šova Ljubezen po domače. Kot smo pisali, je leta 2017 bil eden izmed kandidatov, ki so ljubezen iskali, dve leti pozneje pa se je prijavil kot kandidat, da bi osvojil srce Jacqueline Kale. Oba poskusa iskanja ljubezni pred kamerami sta se izjalovila.