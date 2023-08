Gledalke in gledalci se 51-letnega Jožeta Mastnaka dobro spominjajo iz kar dveh sezon priljubljenega resničnostnega šova Ljubezen po domače. Leta 2017 je bil eden izmed kandidatov, ki so ljubezen iskali, dve leti pozneje pa se je prijavil kot kandidat, da bi osvojil srce Jacqueline Kale. Oba poskusa iskanja ljubezni pred kamerami sta se izjalovila, a očitno Jože, ki prihaja iz Šmarja pri Jelšah, ni obupal nad tem, da bo nekega dne spoznal žensko, ki mu bo stala ob strani v dobrem in slabem.

Izbral je Simono, s katero sta se na romantičnem potovanju zbližala in zaljubila, a je pozneje razočaran ugotovil, da ni ženska zanj.

Zdaj 51-letnik življenjsko družico išče pri Hrvatih, in sicer v šovu Ljubav je na selu. »Šov mi je bil všeč, spremljal sem prejšnje sezone in se odločil, da se prijavim, morda me pa tam poišče sreča. Verjamem vase, predstavil sem se po najboljših močeh, a bomo videli, kaj bo! Prijatelji me zelo podpirajo, spodbujali so me, naj se prijavim, sam se verjetno ne bi nikoli,« svojo odločitev, da srčno izbranko poišče pri naših sosedih, pojasnjuje Jože, ki upa, da bo imel v hrvaškem šovu več sreče kot doma.

Samo naj bo prijazna, bistra, delavna in poštena. Zunanji videz mi ni tako pomemben.

Leta 2019 se je boril za srce Jacqueline Kale, a žal neuspešno.

Naši sosedje ga opisujejo kot marljivega moškega, ki ima doma ribnik, bazen, vinograd, sadovnjak, kokoši in še marsikaj, prosti čas pa najraje preživlja na kolesu. Jože je o sebi povedal, da je pošten, delaven, komunikativen, toda preveč natančen. Za seboj ima nekaj krajših in daljših razmerij, v 16. sezono hrvaške različice šova pa se je prijavil, ker upa, da bo končno našel žensko, ki bi bila pripravljena živeti z njim. In kakšna naj bi bila ženska, ki bi lahko omrežila njegovo srce? Jože pravi, da je zelo pomembno, da je njegova bodoča srčna izbranka ljubezniva in skromna, lahko pa je mlajša desetletje ali celo dve, to ga ne bi prav nič motilo. Dodaja še, da si ne želi ženske, ki bi izkoristila njegovo prepoznavnost, pravi, da je takšna izkušnja že za njim in da si tega ne želi več ponoviti. »Samo naj bo prijazna, bistra, delavna in poštena. Zunanji videz mi ni tako pomemben,« sklene simpatični kmet.