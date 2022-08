Slovenski glasbenik se je moral prilagoditi 30 let mlajši partnerici (FOTO)

Za Slavcem je že 50 let profesionalne glasbene kariere, kako ne, saj jih šteje že 72, kaže pa jih veliko manj. Ker pa je že nekaj let srečen v objemu 30 let mlajše Alje, se je moral njeni mladosti tudi kdaj prilagoditi. Eno od tega je šport, natančneje kolesarjenje.

»Preden sem pred šestimi leti spoznal Aljo, je moje kolesarjenje dosegalo nivo nekoga, ki se s kolesom vozi po mestu zato, da prispe prej od enega do drugega 'kafiča', izjemoma tudi po mleko in kruh v trgovino. Kolesa, ki so mi jih kar nekaj ukradli, so sodila v rang do največ 200 evrov. Zelo redko me je popadlo, da sem naredil kakšnih pet kilometrov zunaj mesta. Do takrat, ko sem prvič prišel k njej domov. Nič mi ni bilo jasno. Na steni je imela obešeni dve kolesi, za kateri sem vedel, da sodita med tiste prave. In polico polno pokalov. Izvedel sem, da je včlanjena v največje slovensko kolesarsko društvo KD Rog, ki je ob Pogačarju navrglo že številne profesionalne kolesarje in kolesarke, sicer pa spodbujajo kolesarjenje na vseh ravneh. In sem dojel, da bom v ta segment sodil tudi jaz. Sledila je vožnja čez drn in strn, po koreninah, kamnih, makadamu, brez vsake možnosti, da jo dohitim,« je opisal Slavc svoje začetke na kolesu.

Slavc je po sili moral postati kolesar. FOTO: Osebni arhiv

Pa ne le počasnost, motilo ga je tudi sedišče kolesa. »Tisti ozki, neprijazni sedež! Zvečer sem razumel, zakaj je na startu omenjala dres, podložen s peno. Sem že sedel na konju, ki je galopiral, ampak tako kot me je po tej vožnji bolela rit, pa še nikoli! Še isti teden sva šla v klub po dres, ki je 'tapeciran' kot treba, pa še po očala in čelado. Sicer ne hodim na tekme in ne nosim domov pokalov kot ona, imam pa do kolesarjenja po tisti boleči furi drugačen odnos. Predvsem pa uživava v vožnji v dvoje ob morju, kjer nastanejo tudi najlepše fotografije.«