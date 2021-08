Slovenski akrobati v nov ameriški šov

Ekstremne akrobacije so del njihovega vsakdana.

Članom akrobatske skupine Dunking Devils ni nikoli dolgčas. Na Pljusku na Velenjskem jezeru so izvedli rekordni skok z ruske gugalnice, v Završnici gostili poletni tabor, navijali za naše košarkarje, največ časa pa to poletje namenjajo pripravam na dogodek Woop! odbito na Ljubljanici. V okviru tega bodo v soboto, 21. avgusta, z agencijo Extrem in podjetjem Akrobat postavili največji trampolin nad vodo na svetu.Projekt je vzbudil veliko zanimanja tudi v tujini, v Dubaju bi ga namreč radi postavili pred največjo stavbo na svetu, znameniti nebotičnik Burdž Kalifa, v Parizu pa bi megatrampolin vpeli v Eifflov stolp. A premiero bo ta svojevrstna atrakcija doživela v Ljubljani, kjer smo v minulih letih že lahko spremljali atraktivno odbojko na vodi in plezanje nad reko. Na standardnih trampolinih nad Ljubljanico bodo tekmovali gimnastičarji, na velikanu, ki je plod slovenske pameti in izdelave, pa se bodo pomerili vrhunski mednarodni akrobati, preizkusilo pa ga bo lahko tudi nekaj srečnežev. Obiskovalci bodo sicer ob ogledu šovov lahko tudi sami poskakovali v trampolinskem parku, posebna izkušnja pa bo preskočiti Ljubljanico po novem trampolinskem mostu. Dunking Devils pa seveda tudi po tem projektu ne bodo mirovali. Jeseni bodo spet poleteli v ZDA.»Dogovarjamo se za tekmovalni nastop v čisto novi televizijski oddaji, kjer se bomo pomerili z najbolj ekstremnimi akrobati na svetu. Več pa trenutno še ne smem razkriti,« nam je skrivnostno zaupal, ki je pred kratkim že drugič postal očka.