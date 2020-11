Slovenske estradnice prodajajo svoje mednožje, oglasila se je Mirela (VIDEO)

Preberite tudi: Hollywoodska zvezdnica uničila posel Denise Dame

je pred časom začela služiti s pomočjo platforme OnlyFans, pa ni edina, ki se je lotila tega posla. Pridružila sta se ji tudi nekdanja udeleženka resničnostnih šovovin zmagovalec Kmetije. Vsi ti služijo denar z mesečnimi naročninami na spletne vsebine, ki so preveč žgečkljive, da bi jih lahko objavljali na drugih spletnih platformah. Za mesečno dozo fotografij golega Denisa boste tako odšteli 15 dolarjev, kar je dobrih 12 evrov.V videu preverite, kdo vse služi z novo platformo in kako deluje:Za komentar smo povprašali še eno znano Slovenko, ki je imela z resničnostnimi šovi različne izkušnje.je za naš portal povedala, da se sama česa takšnega ne bi lotila. Pravi, da je to za ženske nemoralno. »Nobena normalna ženska ne bo na tak način kazala svojega telesa in mednožja za kakršno koli ceno. Vsakdo naj počne, kar želi. Jaz sem svojo ceno plačala s kontroverznim seksom v Big Brotherju, ki je bil zelo draga šola.« Dodala je še, da se te ženske očitno ne zavedajo, da posnetki in fotografije za vedno ostanejo na spletu.Mirela je sicer zaročena s podjetnikomin živi v Črni gori, kjer ji prav nič ne manjka. »Jaz svoje intimno življenje delim le z zaročencem, na kar sem ponosna, saj sem se umaknila od resničnostnega sranja v Srbiji.« Mirela je bila namreč žrtev tamkajšnje produkcije in njihovih resničnostnih šovov, kjer se je zgodilo celo posilstvo. Danes pravi, da se je iz izkušenj veliko naučila in da za vsakim dežjem posije sonce.