Brutalna Gorenjska: 29-letnik in 50-letnik nasilna do sorodnikov, 56-letnik se je spravil na partnerico

Jeseniški policisti so v soboto okoli 13.30 obravnavali nasilje v družini. Po podatkih s katerimi razpolagajo, je bil 29-letni moški nasilen do svojih sorodnikov. Odredili so mu prepoved približevanja. Tržiški policisti pa so v soboto okoli 15.30 obravnavali 56-letnega moškega, ki je bil nasilen do svoje partnerice. Odredili so mu prepoved približevanja.

Blejski policisti so v soboto nekaj čez 21. uro obravnavali nasilje v družini. Po podatkih s katerimi razpolagajo, je bil 50-letni moški nasilen do svojih sorodnikov. Odredili so mu prepoved približevanja. Policisti v vseh treh primerih nadaljujejo z zbiranjem obvestil in vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.