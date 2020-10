Ekskluzivno: Mirela potrdila veselo novico (FOTO)

FOTO: Instagramu

Slovenska kraljica resničnostnih šovovje videti bolje kot sploh kdaj in tudi njeno razpoloženje je na vrhuncu. Na instagramu je delila fotografijo čudovitega prstana, ki se blešči na njeni roki, in razkrila nam je, kaj tiči za prelepo fotografijo. Mirela je zaročena. To je potrdila tudi za našo spletno stran.​Sicer je bila o dogajanju zelo skrivnostna. Edino, kar je razkrila, je to, da sta se z nekdanjim partnerjempobotala in da načrtujeta velike stvari. »Prava ljubezen vedno najde pot, ni lahko imeti razmerje na daljavo, tudi ko je ljubezen iskrena in tista prava.« Kot je še povedala, se boji očitkov, da je z Richardom zaradi denarja, a je to ne gane. Pravi, da ima najboljšega bodočega na svetu.Že pred časom nam je razkrila, da ostaja v Črni gori, kjer živi v razkošnem stanovanju, ki ji ga je kupil milijonar. Na naše vprašanje, ali to pomeni, da je tudi srečno zaljubljena, pa je takrat odgovorila: »Sem srečna in izpolnjena ženska na vseh področjih. Ja, srečno sem zaljubljena.«Očitno je zaljubljenemu paru kljub turbulentnim časom skupna pot več kot namenjena.