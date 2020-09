Hollywoodska zvezdnica uničila posel Denise Dame

Slovenska starletaje pred časom začela služiti s pomočjo platforme OnlyFans, a je zdaj, tako kot številne druge lepotice, ki na tej platformi prodajajo svoje vroče posnetke, ostala brez zajetnega kupčka denarja. Korošica je le še ena izmed mnogih, ki so postale žrtev požrešne hollywoodske zvezdnice, ki je v zgolj 24 urah na omenjeni platformi zaslužila milijon dolarjev. Bajni zaslužek Thornove je bil povod, da so ustanovitelji spremenili pravila in postavili omejitev, ki je udarila po žepu številne uporabnike.Bella, ki je zaslovela v Disneyjevi Alvin in veverički, se je OnlyFans pridružila minuli teden in povzročila pravo evforijo, saj je platforma zasnovana tako, da se na njej prodaja vsebine, ki so namenjene tistim, ki so starejši od 18 let. Člani in uporabniki plačajo za ogled teh video in foto vsebin, a Thornovi očitajo, da je zavedla uporabnike. Na njenem profilu, na katerem je bilo do konca tedna že za dva milijona evrov donacij, se je prijavilo več kot 50 tisoč uporabnikov, ki so plačali po dvesto dolarjev za gole fotografije, a so razočarano ugotovili, da je objavila le fotografije, na katerih pozira v spodnjem perilu. Mnogi so se pritožili in zahtevali vračilo denarja, kar je privedlo do tega, da lahko ustvarjalci zdaj za ekskluzivne vsebine zaračunajo največ 50 dolarjev, napitnino, ki je bila pred tem dogodkom neomejena, pa so omejili na 100 dolarjev. Spremenili so tudi način izplačevanja. Če so bili ustvarjalci vsebin za odrasle vajeni, da prejmejo nakazilo enkrat na teden, ga zdaj dobijo enkrat na mesec.Na Disneyevo zvezdnico se je seveda vsul plaz kritik, še posebej zato, ker je večina prepričana, da dodatnega zaslužka ne potrebuje. Njeno premoženje je namreč ocenjeno nekje od 5 do 12 milijonov dolarjev. A 22-letnica se brani, da je pridružitev platformi del raziskovanja za njeno novo filmsko vlogo. Dejala je še, da namerava zaslužek podariti produkciji filma, omenila je tudi, da bo del namenila v dobrodelne namene.