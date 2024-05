74-letni voznik v 32-letnega pešca, z njim je hudo

Včeraj popoldan okoli 13.30 ure so bili mariborski policisti obveščeni o prometni nesreči s telesnimi poškodbami v Stojncih v občini Markovci, v kateri sta bila udeležena dva osebna avtomobila in pešec. 74-letni voznik osebnega avtomobila se je pripeljal do prehoda za pešce, kjer je trčil v 32- letnega pešca. 74-letni voznik je hotel preprečiti trk, zato je zapeljal na nasprotni voznik pas, kjer je trčil v vozilo 29-letnega voznika. Po trčenju je pešec padel po vozišču in se hudo telesno poškodoval in so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Ptuj.

Po pregledu v bolnišnici pešec ni v življenski nevarnosti. Zoper 74- letnega voznika bodo policisti podali kazensko ovadbo.