Zlati kapetan s srčno izbranko obiskal sirote, oba sta nato prejela lepo priznanje (Suzy)

Gorana Dragića in njegovo srčno izbranko, nekaj let starejšo podjetnico Greice Murphy, druži tudi ljubezen do dobrodelnih projektov. Par se je nedavno v sklopu neprofitne fundacije Orphaned Starfish odpravil v Panamo, kjer razvijajo poklicne centre za sirote, žrtve zlorab in druge ogrožene predstavnike mlajših generacij. Po izjemno čustvenem obisku sta se zaljubljenca odpravila v Miami, kjer je fundacija organizirala dobrodelno gala prireditev. Zlati kapetan in njegova najdražja sta bila častna gosta večerje, na kateri sta dobila priznanji za vso opravljeno dobrodelno delo.

Na rdeči preprogi v Miamiju sta pritegnila veliko pozornosti. FOTO: osebni arhiv/instagram

»Želim izraziti iskreno hvaležnost po čudovitem večeru, ki smo ga preživeli v podporo dobremu cilju. To je bila res nepozabna izkušnja, polna smeha, veselja in občutka skupnosti. Dogodek je bil dokaz moči, vzdušje je bilo naelektreno in neverjetno je bilo videti toliko ljudi, združenih v predanosti,« je bil počaščen Goran, ki ga od poslovilnega spektakla v Stožicah ločijo le še slabi štirje meseci.