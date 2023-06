Slovenska vplivnica in nekdanji hrvaški nogometaš bosta spet zibala

Slovenska igralka, manekenka in vplivnica Kaja Vidmar in njen partner, nekdanji hrvaški reprezentant in nogometaš Šime Vrsaljko, sta sporočila veselo novico – pričakujeta drugega otroka. Kaja je drugo nosečnost potrdila za revijo Gloria, na instagramu pa je svojim sledilkam in sledilcem pokazala že precej lepo zaobljen trebušček, pod fotografijo, na kateri drži hčerko Viktorijo, pa je zapisala: »Ona in on.«

Tokrat pod srcem nosi dečka. FOTOGRAFIJE: INSTAGRAM

S tem je potrdila, da pod njenim srcem raste deček. Kaja, ki že nekaj časa živi in dela v tujini, v Španiji pa je spoznala Vrsaljka, naj bi svojega drugega otroka rodila čez približno tri mesece. Parček ima še dobro leto staro hčerkico Viktorijo, nekdanji hrvaški reprezentant pa ima iz prvega zakona petletnega sina Bruna. »Počutim se popolnoma drugače kot v prvi nosečnosti. Še posebno se bratca veselita Viktorija in Bruno. Vse je pripravljeno za njegov prihod. Veliko bo podedoval po Viktoriji, saj razlika med njima ne bo velika. Komaj čakamo, da ga objamemo,« je Kaja povedala za hrvaško revijo. Naša vplivnica in njen najdražji že nekaj časa veljata za najbolj oblegan par pri naših južnih sosedih. Po mesecih ugibanja sta lani za hrvaške medije prvič spregovorila o svoji ljubezni in na naslovnici ene izmed revij pokazala svojo čudovito družinico. »Medijska pozornost res ni nekaj, kar si želim, a je del posla, s katerim se jaz in Šime ukvarjava. Me ne moti, a moti me, da ko se umakneva, si začnejo mediji izmišljevati zgodbe, samo zato, ker se ne odzoveva,« je lani dejala Kaja in dodala, da ni nikomur dolžna odgovarjati na vsako vprašanje.

Svoje razmerje sta sprva skrivala pred očmi javnosti.