Slovenska voditeljica zajokala v studiu: Hudo je, ker ne veš, kdaj se bo zgodilo

V oddaji Jutro na Planetu so govorili o prav posebnem stanju nekaterih psov, saj se tudi pri njih lahko pojavijo epileptični napadi. Znana voditeljica in novinarka Manja Plešnar je bila gostja s svojo psičko Dallas. Voditeljica je s solzami v očeh razložila, kako so se napadi začeli in kako je živeti s takšnim kužkom.

FOTO: Planet TV

Psička, ki je stara 14 let, je prvi napad doživela pred šestimi meseci in od takrat ima naša voditeljica veliko strahov ter skrbi, kdaj se bo vse skupaj ponovilo. Prvi napad je bil zelo grozen, saj se je začela nenadzorovano tresti, iz ust ji je prišla pena in polulala se je na tla. Manja jo je takoj peljala na pregled. Tam so jo pomirili, da situacija ni tako nevarna, kot je videti, in da ima psička pred seboj še lepo življenje.