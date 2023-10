Slovenska voditeljica ni več samska: dahnila je usodni da (FOTO)

Slovenska voditeljica in pevka, ki jo lahko spremljamo v oddaji Iskreno z Majo Oderlap, se je konec tedna poročila. Večno zvestobo je obljubila dolgoletnemu izbrancu Andreju Grobelniku. Par ima že tri leta starega sina Leva. Kot je v preteklosti razkrila, je zanosila ravno med snemanjem šova na komercialni televiziji Znan obraz ima svoj glas.

Maja je objavila poročno fotografijo in zapisala: »Ljubezen niso samo metuljčki. Je spoštovanje, zaupanje, potrpljenje in je prilagajanje. Ljubezen je držanje za roko, nemo ihtenje, kadar boli srce, je strast in upanje, ko misliš, da naprej ne gre. Vse to in še več je ljubezen. In vse to sem našla v njem. Hvaležna sem, da je ob meni. Za vse življenje. In hvala vsem, ki so ta sobotni, čarobni dan delili z nama.«

Pod objavo se je zvrstilo kup čestitk.