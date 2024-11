Slovenska voditeljica je imela težavo z dekoltejem, skoraj bi ena pokukala na plano (VIDEO)

Priljubljena slovenska voditeljica Jasna Kuljaj, ki jo poznamo kot odlično voditeljico in imitatorko, je nedavno začela voditi novo oddajo, ki se imenuje Z Jasno in glasno! Gre za pogovorno-glasbeno oddajo, v kateri nastopajo različni gosti. Kot je videti na posnetku, ji je med snemanjem včerajšnje nekoliko zagodel dekolte. Na njenem posnetku na Instagramu je videti, da je bilo v nekem hipu že nevarno blizu, da bi ena stran njenega oprsja skočila na plano, a je Jasna položaj mojstrsko rešila.

Številni zanimivi gosti

Kuljajeva se je v novi oddaji odlično znašla, s svojo karizmo pa jo dobro vodi. Do danes je v njej gostila že številna znana imena iz slovenske scene. V zadnji oddaji smo lahko videli pevko Klavdijo, pevca Damjana Murka in Niko Svetlin z Veseljaka. V prejšnjih pa je Kuljajeva gostila pevca Modrijanov Blaža Švaba, glasbenika Anžeta Zavrla iz skupine Gadi, pevko Ines Erbus in še številne druge.