Kako preverim, do kdaj je veljavna vinjeta na mojem avtomobilu

Slovenija je konec leta 2021 uvedla elektronske vinjete. Pri predhodnici, tisti letni, ki smo jo lepili na vetrobransko steklo, je bila prednost to, da smo natanko vedeli, do kdaj velja, saj je bila vezana na koledarsko leto. Potem so prišle elektronske. Ena njihovih prednosti, poleg očitne, da jih ne lepimo na steklo, je, da ni več vezana na koledarsko leto, temveč velja od datuma nakupa (če smo ta datum izbrali za začetek veljavnosti). Pa se danes še sploh spomnite, kdaj ste jo lani kupili?

Mnogi se verjetno ne, zato predstavljamo dva načina, kako preveriti, ali je vaša vinjeta še veljavna in do kdaj se še lahko z njo vozite po slovenskih avtocestah (globa za vožnjo po avtocesti brez vinjete – letna stane 117,50 evra – znaša 300 evrov!).

Darsova spletna stran

Kaj je treba storiti? Delati se, da želite kupiti novo vinjeto.

Kako? Kliknite na gumb Kupi e-vinjeto v zgornjem desnem kotu. Če ste prijavljeni v Darsov portal, se vpišite z vašimi podatki, sicer pa vnesite elektronski naslov. Nanj boste prejeli povezavo za potrditev e-naslova. Ko to storite, vas bo preusmerilo na Darsovo spletno stran, kjer boste vnesli podatke o vozilu in določili začetek veljavnosti vinjete. Lahko izberete kar današnji datum. Ko vsa polja izpolnite, kliknite gumb Dodaj v košarico. Če je elektronska vinjeta še veljavna, vam bo izpisalo opozorilo, da je vinjeta še veljavna in kdaj poteče. Spletna stran Evinjeta.info. Vnesete le registrsko oznako, sistem pa vam izvrže podatek o tem, do kdaj je vinjeta veljavna.

Mimogrede: če spletna aplikacija javi, da je vinjeta veljavna recimo do 15. januarja 2024, to pomeni, da se 15. januarja še lahko vozite po avtocestah, novo vinjeto pa potrebujete od 16. januarja naprej.