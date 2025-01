Slovenska pevka o dojenju štiriletnika: »To je najlepše, kar lahko otroku ponudim«

Pevka Maja Prašnikar je ena izmed redkih javnih osebnosti v Sloveniji, ki odkrito govori o dolgotrajnem dojenju, v njenem primeru celo v tandemu. Trenutno doji svojega štiriletnega sina Vala in skoraj dve leti staro hčerko Inti. V pogovoru je za 24ur opisala svojo vsakodnevno rutino: »Zvečer gremo lepo v posteljo, eden je na eni strani, eden na drugi, jaz pravljico preberem in oba lepo zaspita.«

Maja dodaja, da se njen sin ponoči ne doji več in da pričakuje, da se bo v prihodnjih mesecih sam odstavil. Mlajša hči pa kaže podobne vzorce kot brat in verjetno bo tudi ona dojena vsaj do tretjega leta ali dlje.

»Meni je to nekaj najlepšega, kar lahko otroku ponudim,« pravi Prašnikarjeva, ki v dojenju vidi neprecenljivo povezavo in vir tolažbe za otroka.

Ustrezati mora tako materi kot otroku

Čeprav dolgotrajno dojenje v zahodnem svetu ostaja tabu, ga Maja doživlja kot povsem naraven in ljubeč način materinstva. Njen odprt in iskren pristop k tej temi odpira prostor za razpravo in spodbuja večje razumevanje dolgotrajnega dojenja kot osebne izbire, ki mora ustrezati tako materi kot otroku.

V dojenju vidi neprecenljivo povezavo in vir tolažbe za otroka. FOTO: Instagram

Strokovnjaki medtem poudarjajo številne koristi dojenja, tudi po prvem letu starosti, vendar hkrati dodajajo, da je odločitev o dolžini dojenja intimna in prilagojena posamezni družini.

