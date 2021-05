Slovenska lepotica šokirala sledilce: v lonec je vrgla polhe

FOTO: Jana Koteska, posnetek zaslona

FOTO: Jana Koteska, posnetek zaslona

Katera specialiteta se kuha, je vprašala, znana slovenska manekenka svoje sledilce. Na izbiro jim je dala žabje krake, zajčke, polhe in kačje repe. Kasneje je razkrila, da je v lonec vrgla polhe, in se ob tem opravičila vsem svojim vegetarijanskim sledilcem. »Ne nisem se jih dotaknila, gre pa res za specialiteto, ki vam jo lahko v sezoni (oktober) skuha tudi masterchef,« Dodala je še, da imajo menda okus po piščancu in da so v Ribnici, kjer živi, zelo priljubljeni.Polhi so zelo priljubljeni na Notranjskem. Jeseni jih lovijo s posebnimi pastmi, ki jih namestijo na drevesa, in iz njih skuhajo polšji golaž, obaro ali pa kakšno drugo specialiteto.