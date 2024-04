Slovenska igralka in hrvaški nogometni zvezdnik sta skupaj z otroki takole uživala (VIDEO)

Slovenska igralka, manekenka in vplivnica Kaja Vidmar in njen partner hrvaški nogometaš Šime Vrsaljko sta v teh dneh uživala prelepe skupne trenutke. Kaja je na svojem instagram profilu objavila sliko in video, na katerima lahko vidimo, kako sta skupaj s tremi otroki in psom preživljala skupen čas ob morju.

Kaja in Šime, ki veljata za zelo znan par na našem prostoru, sta lani dobila novega člana družine. Rodil se jima je sinček. Že pred tem se jima je rodila hčerka Viktorija. Šime ima iz svojega prvega zakona še enega sina - Bruna.

Parček je svojo zvezo potrdil, ko je bila Kaja prvič noseča. O njuni zvezi se je začelo v javnosti pisati v začetku leta 2022, ko je bila Kaja že visoko noseča.

Igrala v nanizanki Moji, tvoji, najini

Kaja se je v preteklosti izkazala v vlogi igralke. Marsikdo se jo spomni iz televizijske nanizanke Moji, tvoji, najini, danes pa velja tudi za eno izmed bolj priljubljenih slovenskih vplivnic, ki je imela v času pisanja tega članka na instagramu preko 42 tisoč sledilcev.

Šimeta Vrsaljka vsak nogometni navdušenec zelo dobro pozna, saj gre za izjemnega nogometaša, ki je vrsto let igral za hrvaško nogometno reprezentanco. Z njo mu je uspelo priti tudi do srebrne medalje na svetovnem prvenstvu. Nekaj časa je bil tudi soigralec našega zveznika Jana Oblaka pri Atleticu Madrid. Svojo nogometno kariero je končal leta 2022, ko je imel komaj 30 let.